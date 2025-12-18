Agorazein, con C. Tangana, anuncian 3ª y 4ª fecha en Movistar Arena

Agorazein, el famoso colectivo de rap madrileño que dio a conocer a C. Tangana, ha anunciado sus primeros conciertos desde 2018. El grupo -integrado también por Sticky M.A., Jerv. AGZ , I-Ace y Fabianni- celebrará el décimo aniversario de ‘Siempre’, su último disco, con un primer concierto el 15 de noviembre de 2026 y un segundo pase el día después, 16 de noviembre, en el Movistar Arena de Madrid. Ambas fechas están agotadas.

En respuesta a la alta demanda, Agorazein ha anunciado otras dos fechas los días 17 y 18 noviembre de 2026 en el Movistar Arena. Las entradas se ponen a la venta este viernes a las 12 horas a través de la web oficial de Agorazein.

- Publicidad -

C. Tangana ha comentado el regreso de Agorazein con el mensaje «siempre», una referencia que no solo apela a su lealtad a la banda que lo dio a conocer, sino también al título del segundo y último disco del grupo, ‘Siempre’, publicado en 2016 y del que surgieron algunos de sus mayores éxitos, como ‘100k Pasos’ o ‘Planes’. La fecha de Agorazein supone el regreso de C. Tangana los escenarios después del fin de la gira de ‘Sin Cantar ni Afinar’ en septiembre de 2022.

En los últimos años, C. Tangana se ha centrado en su carrera cinematográfica, con el estreno del documental ‘Esta ambición desmedida‘ (2023), sobre la creación de la gira de ‘El Madrileño‘ (2021), y, posteriormente, ‘La guitarra de Yerai Cortés‘ (2025), trabajo que le ha valido dos premios Goya este año. Aunque no ha abandonado la música y recientemente ha cosechado un enorme éxito en España con ‘Droga‘, junto a Mora, su carrera musical parecía aparcada hasta nuevo aviso… hasta el anuncio de esta fecha exclusiva de Agorazein.

Recuerda nuestra crítica de ‘Siempre‘, puntuado con un 8,2

Entrevistamos a C. Tangana sobre ‘El Madrileño’