Alcalá Norte presentarán su segundo disco en el Movistar Arena

Alcalá Norte, a punto de dar el salto con su primer Movistar Arena. La banda madrileña ha anunciado hoy que su segundo álbum saldrá en 2027 y que lo presentará por todo lo alto el 20 de febrero de 2027 en uno de los recintos más importantes del país.

Un año y medio después del lanzamiento de su aclamadísimo debut, Alcalá Norte anuncian el concierto más grande de su carrera. En él, presentarán su segundo LP, «que no tiene nombre, ni portada, ni fecha cierta de publicación, pero suena ya mejor que el primero», aclaran en redes.

- Publicidad -

Hoy ha salido a la venta un cupo limitado de entradas a precio reducido para los que estén más rápidos. Sin embargo, la venta general, en la que estarán disponibles el resto de entradas, tendrá lugar el próximo martes 23 de diciembre a las 10h.