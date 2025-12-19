Skye Newman advierte contra el abuso en ‘Lonely Girl’

Skye Newman es uno de los secretos de Sony Music UK para 2026. Prueba del apoyo que la industria le brinda ya tan temprano en su carrera es que Newman cuenta ya con un single que ha alcanzado el top 5 en las islas británicas, ‘Family Matters’, tan solo el segundo de su breve trayectoria. Su single de debut, ‘Hairdresser’, llegó al puesto 15.

Nacida en Londres y de raíces sudafricanas, Skye Newman creció en el seno de una familia humilde que se mudaba con frecuencia. Según Sony Music, su música nace del deseo de “dar voz a quienes quedan fuera de las narrativas dominantes”. Con 22 años, la artista cita a Amy Winehouse, Eminem y Adele como algunas de sus principales influencias.

Su timbre, similar al de Lola Young, es idóneo para unas composiciones que beben del pop, el soul y el R&B, como demuestra la retro ‘Hairdresser’. Si ‘FU & UF’ tiene un poso blues-rock, ‘Family Matters’ evoca el smooth-soul de décadas atrás.

‘Lonely Girl’, el single que Skye Newman estrena hoy, propone un sonido más contemporáneo influenciado por el dancehall caribeño. Una suave melodía de guitarra eléctrica marca el camino de una composición enriquecida también con teclados y diferentes percusiones, pero que busca ser pop ante todo.

La voz de Skye también es perfecta para este estilo, y la canción fluye tan bien que se convierte en un auténtico Caballo de Troya para introducir un importante mensaje contra el abuso sexual. La chica solitaria del título no es Skye, sino una joven vulnerable, seducida por un hombre mucho mayor que ella, ante lo cual la cantante lanza una advertencia clara y urgente: «No caigas en sus manos, ese hombre va a abusar de ti». Skye busca que la canción salve a quien la escuche antes de que sea demasiado tarde.







