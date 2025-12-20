Kylie logra su primer single nº1 en UK en 22 años con ‘XMAS’

Kylie Minogue ha colocado todos sus discos recientes en el número 1 de la lista de álbumes británica, incluido el relanzamiento de su disco navideño la semana pasada. Sin embargo, la lista de singles se le había resistido: ni siquiera ‘Padam Padam‘ llegó a la primera posición, pues se quedó en el puesto 8, aunque ha acabado siendo certificado con un Disco de Platino.

Esto ha cambiado este viernes con ‘XMAS’, su single navideño exclusivo de Amazon Music, que ha subido del puesto 14 al 1 de la lista de singles británica. ‘XMAS’ es el primer single número 1 de Minogue en las islas en 22 años, todo el tiempo que ha pasado desde que ‘Slow’ lo lograra en 2003.

‘XMAS’, la Canción del Día de hoy sábado, es el típico villancico pop de sonido spectoriano: retro, pero contemporáneo. Animada por una rápida base rítmica propia del rock de los años 50 y 60 y decorada con teclados, campanas y cascabeles, ‘XMAS’ ofrece una tierna declaración de compañía y amor («Quiero que estés a mi lado; aunque haga frío, nosotros nos damos calor»), antes de su épico crescendo final.

Minogue rompe otros récords con ‘XMAS’. Por ejemplo, se convierte en la primera artista femenina que logra un single número 1 en UK en cuatro décadas diferentes: los 80, los 90, los 2000 y los 2020. No, ‘All the Lovers’ nunca llegó a la primera posición, a pesar del privilegiado lugar que ocupa en sus giras. Así queda su historial de singles número 1 en Reino Unido:

1.- I Should Be So Lucky (1988)

2.- Especially For You (1988)

3.- Hand On Your Heart (1989)

4.- Tears On My Pillow (1990)

5.- Spinning Around (2000)

6.- Can’t Get You Out Of My Head (2001)

7.- Slow (2003)

8.- XMAS (2025)

Además, ‘XMAS’ es el primer single navideño de Minogue, un hito especialmente en Reino Unido, donde el «Christmas Number 1» es cada año un acontecimiento icónico. Minogue ya había participado en un número 1 navideño en 1989 con ‘Do They Know It’s Christmas?’ de Band Aid, pero nunca lo había logrado con un single propio. ‘Especially For You’ se quedó en el puesto 2, bloqueada por ‘Mistletoe and Wine’ de Cliff Richard, y alcanzó el número 1 en enero de 1989, después de Navidad.

Recuerda aquí la lista de 50 mejores canciones de Kylie Minogue para JENESAISPOP. ‘Slow’, una de las producciones más experimentales de Minogue, figuraba en el número 2.

