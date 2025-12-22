Nicki Minaj, abiertamente tránsfoba: «Si naces como hombre, sé un hombre»

Después de meses difundiendo a diestro y siniestro sus pensamientos conservadores, Nicki Minaj se ha convertido en la última invitada de la conferencia de Turning Point USA, celebrada ayer en Arizona. La rapera se unió a Erika Kirk, esposa del asesinado Charlie Kirk y cofundadora de la organización, para alabar a Donald Trump, reírse de la izquierda y mostrarse abiertamente como tránsfoba.

Esta no es la primera vez que Nicki Minaj se pone del lado de Trump, ya que hace unas semanas también le dedicó una serie de cumplidos. En el evento organizado por la esposa del difunto Charlie Kirk, la rapera expresó su «respeto y admiración» por el «apuesto» presidente estadounidense.

En un momento en el que ICE está realizando deportaciones masivas a la población inmigrante de Estados Unidos, Minaj declara que «la administración está llena de gente con alma y corazón, y me hacen estar orgullosa». Esto, habiendo nacido ella en Trinidad y Tobago.

Asimismo, la conservadora Erika Kirk, abanderada de todas las ideas que solía defender su marido, le mostró su apoyo a Nicki y le preguntó por las críticas que había recibido desde la industria musical: «No me he dado cuenta», respondió. «No pienso en ellos… Nosotros somos los niños guays», remató, refiriéndose a toda la derecha estadounidense.

No fue todo una maravilla para Minaj, que vivió un momento que no querrá repetir tras llamar «assassin», como cumplido, al vicepresidente JD Vance delante de la esposa de Charlie Kirk. Inmediatamente, y después del silencio atronador de la sala, la rapera se dio cuenta de lo que había dicho y se llevó las manos a la boca. «No pasa nada, he oído todo tipo de cosas», respondió Erika Kirk.

Durante el resto de la charla, Minaj también decidió defender a la gente blanca, usando el ejemplo de la mujer negra: «¿Por qué querríamos hacerle eso a otras mujeres?». «No necesito que alguien rubio y de ojos azules minimice su belleza, porque yo conozco la mía. No me molesta que una mujer diga que es hermosa», sentenció.

La peor cara de Nicki Minaj apareció hacia el final de la conversación, con la artista mostrándose abiertamente tránsfoba: «Si naces como hombre, sé un hombre. No hay nada de malo en ello», declaró la rapera. Esta continuó: «¿Cómo de poderoso es eso? ¿Cómo de profundo? Los chicos serán chicos, y no pasa nada», concluyó. Ya a principios de mes, Minaj dio su opinion sobre el gobernador de California, Gavin Newsom, en X: «Imagina ser el tío que quiere ver a los niños hacerse trans».

Nicki Minaj makes an appearance at Turning Point USA America Fest with Erika Kirk. pic.twitter.com/E9mVyPT6Cb — Pop Crave (@PopCrave) December 21, 2025

Nicki Minaj being openly Transphobic on National TV. "if you are born a Boy, be a boy, there is nothing wrong with being a boy how about that?" pic.twitter.com/qxTBsieSWT — Red Media (@RedMedia_us) December 21, 2025

watching nicki minaj destroy her legacy over an administration that won’t make it to 2029 pic.twitter.com/39WtfT7mxX — simi (@simisuckss) December 21, 2025

🚨HUGE BLUNDER: Nicki Minaj just referred to JD Vance as an “assassin” while speaking to Erika Kirk. Watch her completely squirm when she realizes what she said. An absolutely massive fuckup caught live: pic.twitter.com/FGJO6xCo0Z — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) December 21, 2025