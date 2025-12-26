Morrissey presenta tracklist, pero no de ‘Bonfire Of Teenagers’

Morrissey parece tener un nuevo disco entre manos, pero no es el que te piensas. La semana pasada, el excantante de The Smiths anunció que había firmado con Sire Records tras dejar Capitol Records «voluntariamente». Para muchos, significaba la llegada del eternamente atrasado ‘Bonfire Of Teenagers’. Sin embargo, Morrissey ha publicado un tracklist que parece indicar lo contrario.

La lista de canciones publicada en redes y en la web de Morrissey no incluye ‘Rebels Without Applause’, el single del disco lanzado en 2022, ni ninguna de las canciones filtradas del LP. Es decir, todo indica a que Morrissey ha publicado el tracklist de un disco completamente diferente.

Morrissey llegó a hablar el año pasado de un disco inédito regrabado en Francia en 2023, que bien podría ser al que pertenece esta lista de canciones. Algunas de estas incluyen títulos como ‘The Monsters of Pig Alley’ o ‘Make-Up Is A Lie’. En cuanto a ‘Bonfire of Teenagers’, anunciado en 2021, se llegó a revelar que Miley Cyrus e Iggy Pop aparecerían en el disco, pero Cyrus finalmente dio marcha atrás por una desavenencia con alguien del equipo del británico.

En otro orden de cosas, recordamos que Morrissey visitará nuestro país en 2026 con tres conciertos exclusivos: el 12 de marzo en el Palau de les Arts de Valencia, el 14 de marzo en el Auditorio de Zaragoza y el 16 de marzo en el Cartuja Center de Sevilla.

Tracklist:

‘The Monsters Of Pig Alley’

‘Headache’

‘Make-Up Is A Lie’

‘The Night Pop Dropped’

‘You’re Right, It’s Time’

‘Kerching Kerching’

‘Zoom Zoom The Little Boy’

‘Lester Bangs’

‘Boulevard’

‘Many Icebergs Ago’

‘Amazona’

‘Notre-Dame’