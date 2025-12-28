Muere Brigitte Bardot, icono del cine francés

Brigitte Bardot, icónica actriz y cantante de los años 50 y 60, ha fallecido a los 91 años. Así lo ha anunciado su fundación en un comunicado: «La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, la señora Brigitte Bardot, actriz y cantante de renombre mundial, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales».

Aunque no se ha revelado la causa de la muerte, la actriz francesa había sido hospitalizada en varias ocasiones durante los últimos meses. La última fue en octubre, cuando fue ingresada para una intervención quirúrgica a raíz de una «enfermedad grave».

Durante las décadas de los 50 y 60, Bardot se convirtió en todo un símbolo sexual gracias a dos escenas que han acabado formando parte de la historia del cine, como son el mambo del restaurante de Saint-Tropez en ‘Y Dios creó a la mujer’ (1956) y su monólogo desnuda en ‘El desprecio’ (1963).

Tras realizar su debut en el séptimo arte en 1952 con ‘Le trou normand’, Brigitte Bardot dejó el cine hace más de 50 años tras haber rodado 45 cintas, declarando en 1973 que estaba «harta de esa vida superficial». Su éxito como actriz incluso le permitió protagonizar una película titulada con su nombre, ‘Dear Brigitte’, en 1965. Sin embargo, tras su etapa como actriz decidió dedicar su vida completamente al cuidado de animales.

Su faceta como artista musical comenzó después de cantar el tema principal de la película ‘Una vida privada’ (1962), lanzando su primer EP al año siguiente. Bardot grabó la primera versión de la conocida y romántica ‘Je t’aime… moi non plus’ junto a Serge Gainsbourg en 1968. Sin embargo, fue Gunter Sachs, esposo de la actriz en aquella época, quien impidió que se publicase. Finalmente, en 1969 se lanzó la versión de Gainsbourg y Jane Birkin, su pareja.

Durante los últimos años, la vida de B.B. fue dominada por las polémicas, recibiendo multas por «incitar al odio racial» o propagando ideas antivacunas durante la pandemia.