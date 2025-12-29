Viva Belgrado despedirán su obra maestra este sábado en La Riviera

«¿Quién quiere salvar el rock si puede estar de fiesta?» fue una de las preguntas más certeras de la música nacional en 2024 y la respuesta radica en la banda que la formuló. Viva Belgrado cerrarán la gira de ‘Cancionero de los cielos’ este sábado 3 de enero en La Riviera como parte de la programación de Inverfest. No solo será uno de los conciertos más importantes de su carrera, sino el comienzo de su nueva etapa.

‘Cancionero de los Cielos’ fue una de las mayores sorpresas de 2024. El screamo, el rap, el indie rock y el pop se mezclaron por completo en un proyecto redondo de principio a fin y que no solo elegimos como el segundo mejor LP nacional del año en su momento, sino como uno de los 20 mejores álbumes del año a nivel mundial. El tiempo solo ha hecho que mejore como el buen vino, con los temas tratados -aversión a la fama, incertidumbre laboral, crisis de creatividad- siendo igual de relevantes hoy en día.

- Publicidad -

La banda cordobesa dará por finalizada esta era el sábado 3 de enero, pero la fecha también será un comienzo. Tras la incorporación en 2025 de Cristina Sánchez al bajo y la marcha de Ángel Madueño después de 12 años con la banda, Viva Belgrado se despedirán en La Riviera del repertorio actual, que incluye temas tan apasionados como ‘Un Tragaluz’, ‘Gemini’ o ‘Vernissage’, y estrenarán alguna que otra canción nueva de su próximo disco.

Poco se sabe de este, además de que empezarán a grabarlo este mismo enero junto a los productores Ricky Falkner (Standstill, Berri Txarrak, Iván Ferreiro) y Jordi Mora (Cala Vento, Bunbury, La M.O.D.A.). La banda cuenta que será la primera vez desde 2016 en la que rompan el período de cuatro años entre disco y disco. Su particular versión de ‘Estrellas Místicas’, uno de los clásicos de Triángulo de Amor Bizarro, ha sido su único lanzamiento en 2025.

- Publicidad -

Las entradas anticipadas para el concierto de fin de gira de Viva Belgrado en La Riviera todavía están disponibles desde 18 euros (más gastos de envío) en la página web oficial de Inverfest. Además, Ezpalak y Mourn también se unirán a la fiesta como bandas invitadas.

Además del concierto de Mr. Kilombo mañana en La Riviera, que también termina gira, Inverfest ofrecerá en 2026 una parrilla de conciertos de lo más diversa para que la música en directo continúe durante los meses más fríos del año. Algunos de estos conciertos serán los de Destripando la Historia, Ariel Rot, Valeria Castro, León Benavente, Baiuca, Abraham Mateo, Carlos Ares, Luz Casal o Raül Refree & Niño de Elche.