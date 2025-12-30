Beyoncé se convierte en milmillonaria

Beyoncé se ha convertido en milmillonaria, o lo que en inglés se conoce como «billionaire», informa Forbes. Knowles se suma así a la élite de personalidades con mayores fortunas del mundo, una lista en la que figuran nombres como Elon Musk, Jeff Bezos o Amancio Ortega.

Beyoncé lo ha logrado principalmente gracias a la producción de su música, sus giras y el merchandising, ya que desde 2010 su productora, Parkwood Entertainment, se encarga de gestionar todas estas actividades. La gira ‘Cowboy Carter‘, que fue mundial -aunque no pasó por España-, ha impulsado notablemente su fortuna, con 400 millones de dólares en ventas de entradas y otros 50 millones en merchandising.

- Publicidad -

A esto se suman los ingresos procedentes de su catálogo musical y patrocinios, que en 2025 le han reportado 148 millones de dólares brutos, informa el citado medio.

Beyoncé es solo la quinta artista musical que escala al estatus de milmillonaria, junto con su marido Jay-Z, Taylor Swift, Rihanna y Bruce Springsteen.

- Publicidad -

Aunque Beyoncé ha emprendido diferentes proyectos empresariales en los últimos años -con el lanzamiento de una marca de cuidado capilar, otra de whisky y una línea de ropa-, Forbes subraya que la mayor parte de su patrimonio procede principalmente del control sobre los derechos de su catálogo musical y del enorme éxito comercial de sus giras.