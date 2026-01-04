Portadón para Jill Scott en su regreso tras 11 años

Pospuesto sine die el nuevo disco de Erykah Badu, un proyecto colaborativo con The Alchemist previsto inicialmente para el 29 de agosto y finalmente no publicado por motivos desconocidos, otra de las reinas del neo-soul ha detallado por fin su regreso tras 11 años de silencio discográfico. Jill Scott, muy querida tanto por sus colaboraciones con Questlove como por clásicos en solitario como ‘Who Is Jill Scott?: Words and Sounds, Vol. 1’ (2000), ha anunciado que su próximo álbum, ‘To Whom This May Concern’, se pondrá en circulación a partir del 13 de febrero.

El disco se presenta con una portada cargada de simbolismo, diseñada por el artista Marcellus, e incluye colaboraciones con nombres destacados del rap actual como Tierra Whack o J.I.D.. Su primer adelanto, ‘Beautiful People’, conecta directamente con la sensibilidad del universo Soulquarian de los dosmiles, evocando a figuras como Maxwell, la propia Badu o D’Angelo, tristemente fallecido hace pocos meses.

Una mezcla exquisita de armonías sedosas, líneas de bajo profundas y licks de guitarra funk marca el pulso de ‘Beautiful People’, un terreno sobre el que Jill Scott construye un auténtico mantra dedicado a esas “personas hermosas” que «comparten» y «se preocupan» por los demás. La canción -producida por Om’Mas Keith- respira una filosofía -a falta de una palabra mejor- humanista: “Nuestro amor es más grande que el tiempo o la raza; nuestro amor es ritmo y encanto, resuena en todo el espacio, lo llena todo”, canta Scott. Musical y espiritualmente, ‘Beautiful People transmite una sensación de paz profunda y reconfortante. ¿Quizá justo lo que necesitamos?

