Winona Ryder cambia ‘Stranger Things’ por A$AP Rocky

A$AP Rocky tiene enfilado -por fin- el lanzamiento de su nuevo disco, ‘Don’t Be Dumb’, que se pone a la venta el 16 de enero, y parece que el interesante diseño de su edición física asemejará, en concepto, el de ‘Yeezus‘ (2013) de Kanye West.

Según el tracklist de Apple Music y Spotify, ninguno de los singles publicados por Rocky en los últimos tiempos formará parte del álbum, ni ‘Tailor Swif’ a pesar de que su videoclip fue uno de los mejores de 2024; ni ‘HIGHJACK’, que contenía la inesperada colaboración de Jessica Pratt.

En realidad, Rocky ha decidido hacer borrón y cuenta nueva y su nuevo tema sirve como «lead single» de este proyecto. Curiosamente, ‘Punk Rocky’ -la Canción Del Día de hoy- es una de sus composiciones menos ancladas en el rap, pues no tiene ni una pizca de este estilo, sino que se entrega plenamente a -como avanza su mismo título- las guitarras eléctricas, apostando por las texturas psicodélicas deudoras del primer Tame Impala o del actual Yves Tumor.

El mensaje que transmite Rocky en ‘Punk Rocky’ es que «quiero enamorarme, no quiero tener un corazón roto», mientras que el videoclip escoge el humor. El clip, co-dirigido por Rocky, Folkert Verdoorn y Simon Becks, cuenta con la participación estelar de Winona Ryder, justo cuando ‘Stranger Things‘ ha llegado a su fin emitiendo su último episodio.

Ryder interpreta a una vecina cotilla en el vídeo de ‘Punk Rocky’, portando unas gafas de pasta rojas que gritan «2009» por todos lados, mientras Rocky la lía parda en el garaje de su casa y acaba siendo detenido. Otro cameo destacado del vídeo es el del modelo Brooks Ginnan, quien recientemente ha aparecido en el vídeo de ‘Tears‘ de Sabrina Carpenter.

Pero no nos olvidamos: sobre todo hay que subrayar, en el clip de ‘Punk Rocky’, la aparición de Danny Elfman tocando la batería. Elfman es compositor de la banda sonora de numerosas películas de Tim Burton, y precisamente Burton ha diseñado la portada de ‘Don’t Be Dumb’. No hace falta explicar la vinculación de Winona Ryder en todo este universo.

