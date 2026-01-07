Las cifras del Benidorm Fest dan como clara ganadora -al menos de momento y hasta que veamos las actuaciones definitivas- la propuesta de Miranda! y Bailamamá con ‘Despierto amándote‘, uno de los temazos de la edición de 2026. Aunque Luna Ki había logrado alzarse inicialmente hasta la segunda posición con ‘Bomba de amor‘, acaba de bajar al tercer lugar.

El culpable es Kenneth, que con ‘Los ojos no mienten’ acaba de superar las 400.000 reproducciones en Spotify. Kenneth, que se situó en tercer puesto en los primeros días de lanzamiento -es decir, ya era uno de los favoritos- adelanta a Luna Ki por 100.000 reproducciones. Aunque aún está lejos de las cifras de ‘Despierto amándote’, que pronto llegará al millón de streams, el estirón que ha pegado es considerable, pues ha pasado de 60.000 a 400.000 plays en cuestión de semanas.

Kenneth, gallego de orígenes venezolanos, ya era conocido por temas como ‘KIKI’, ‘Mi morena’ o ‘Sigo pensando en ti’, pero ‘Los ojos no mienten’ está destinada a ser la canción más exitosa de su carrera hasta la fecha, gracias a la exposición que tendrá el mes que viene.

‘Los ojos no mienten’ también es una producción muy actual, a medio camino entre el lustre de Drake, la comercialidad de Ozuna y los ritmos latin club que son tendencia. Sin sonar tan avanzada como una producción de Nick León, tiene tablas de hit, y la melodía de su estribillo -“Yo soy el que te pone caliente, lo sientes”- es irresistible. El sonido, a la vez tropical y discotequero, de ‘Los ojos no mienten’ puede ser justo lo que el verano de 2026 está buscando.

