The Twilight Sad vuelven con y sin Robert Smith

The Twilight Sad, el dúo escocés de indie-rock integrado por James Graham y Andy MacFarlane, muy querido por temas como ‘There’s a Girl in the Corner’ y por el disco que contenía este éxito, ‘Nobody Wants to Be Here & Nobody Wants to Leave’ (2014), ha anunciado su regreso discográfico después de 7 años.

Su nuevo álbum, ‘It’s The Long Goodbye’, sucesor de ‘It Won’t Be Like This All the Time‘ (2019), se podrá escuchar a partir del 27 de marzo. El primer adelanto ha sido una colaboración con Robert Smith de The Cure, que es muy fan de The Twilight Sad y se los ha llevado de gira. ‘Waiting For The Phone Call’ está disponible desde el pasado mes de octubre.

- Publicidad -

Ahora que The Twilight Sad concreta todos los detalles de su álbum podemos escuchar un nuevo adelanto, ‘Designed to Lose’, que sigue la tónica enérgica pero oscura del grupo, apta para fans de Editors o White Lies. «No te puedo enseñar a amar, no te puedo enseñar que me ames» es el mensaje que deja la canción entre guitarrazos shoegaze e intensos golpes de batería.

‘It’s The Long Goodbye’ ha sido producido por el propio Andy MacFarlane y cuenta con otras colaboraciones de lujo, ya que Andy Savours de My Bloody Valentine ha aportado producción adicional y Chris Coady de Slowdive se ha encargado de la mezcla.

- Publicidad -

«En el pasado he usado muchas metáforas en mis letras, pero en esta ocasión no hay tantas», ha explicado The Twilight Sad sobre el álbum. «El disco está muy influido por mi salud mental, el duelo y la pérdida, y la necesidad de ser fuerte en situaciones en las que sientes que no puedes serlo. Creo que es una historia muy humana, aunque esta es solo mi versión. Siento que todo el mundo pasa por algo parecido. Todos pierden a alguien. Todos se cuestionan la vida».



