‘Make-Up is a Lie’ es el simpático retorno de Morrissey

Morrissey ha cancelado ya dos conciertos en California en 2026, y estamos a 9 de enero, pero nada ha podido detener el lanzamiento de su nuevo single, ‘Make-Up is a Lie’.

El tema, disponible desde este viernes, adelanta un nuevo disco completamente nuevo de Morrissey que no es ninguno de los dos que tiene guardados desde hace años, ‘Bonfire of Teenagers‘ y ‘Without Music the World Dies’. Morrissey ha revelado tracklist completo, pero el resto de detalles del álbum se conocerán próximamente, a menos que Morrissey se lo piense dos veces.

Escrita sobre una dramática melodía típicamente «smithsiana», la simpática ‘Make-Up is a Lie’ no encierra más misterio, como canción pop-rock, que el de contener arreglos de mandolina y violines, reforzando la inspiración francesa de la canción, evidente en la letra.

‘Make-Up Is a Lie’ es otra composición narrativa de Morrissey. Ambientada en París, cuenta una triste historia dividida en tres episodios. El narrador, durante su estancia en la capital francesa, visita en su casa a una mujer solitaria y recluida, sumida en un “triste silencio”. La mujer, que se intuye de edad avanzada, llora al descubrir que “el maquillaje es una mentira”. El tiempo también ha pasado sin piedad para ella y, en el tercer verso, asistimos a su muerte, diez años después.

En el último verso antes de la dupla de estribillos finales, Morrissey visita a la mujer en su tumba y lee los números “1, 2, 3, 4, 5” grabados en la lápida, quizá representando la simple -y cruel- secuencia del tiempo.

Os recordamos que Morrissey actúa en España en 2026: las fechas anunciadas son el 12 de marzo en el Palau de les Arts de Valencia, el 14 de marzo en el Auditorio de Zaragoza y el 16 de marzo en el Cartuja Center de Sevilla.

