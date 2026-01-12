Haute & Freddy pueden ser tu banda favorita de 2026

El próximo 13 de marzo se publica el álbum debut de Haute & Freddy. ‘Big Disgrace’ incluirá los 7 singles que este dúo de Los Ángeles ha publicado hasta la fecha, a destacar canciones tan carismáticas como ‘Anti-Superstar’ o ‘Scantily Clad’, que concibieron como una celebración del amor queer y de los géneros sean los que sean. La electropop ‘Freaks’ sirve para definirles a ellos y a sus fans, para bien: «Todos los chicos guapos son freaks» es un estribillo que podría haber creado Lady Gaga.

El proyecto de Michelle Buzz y Lance Shipp enlaza por tanto con Chappell Roan por lo que tiene de teatral y también con precedentes como Scissor Sisters y los Goldfrapp de ‘Supernature’. Cuentan con una legión de fans que ya han agotado los pre-pedidos de su primer vinilo rojo firmado, y se refieren a ellos como “Royal Court».

Atención también a cómo definían su estilo y su directo en Paper Magazine porque no tiene desperdicio:

«Todo tiene un estilo muy de feria clandestina del siglo XVIII. Los fans son como nuestra Corte Real y nosotros, sus humildes bufones. Tenemos un problema con la compra de antigüedades, porque nos encantan los mercadillos y los objetos vintage. Nos atraen los sintetizadores antiguos, las cajas de ritmo polvorientas y cualquier cosa que suene como si siempre hubiera existido, no como algo creado a la fuerza. En directo, tenemos a un artista con globos que hace coronas para nuestra «Corte Real». Hay un artista sobre unos zancos, bigotes falsos y boas de plumas adornando las mesas para cualquiera que quiera disfrazarse. Simplemente nos divertimos al máximo y creamos un mundo donde todos puedan ser ellos mismos, ruidosa y orgullosamente».

El nuevo single de Haute & Freddy, que has podido disfrutar este finde en nuestra playlist Ready for the Weekend es ‘Dance the Pain Away’. Es nuestra Canción del Día hoy. En ella, el dúo sigue recurriendo a esos viejos sintetizadores que emparentan muy claramente con gente como The Human League, mientras en voz Michelle Buzz está más cerca del carisma de una Florence Welch o Cyndi Lauper, a la que recuerda el primer fraseo.

Por su parte, la letra es una llamada a utilizar el baile para borrar las penas, como desvela de manera nada sutil el título de la canción. El vídeo, que suma 100.000 visualizaciones en 3 días, asienta la estética y la filosofía de una banda que, con referentes como ‘Rocky Horror Picture Show’, tiene pinta de dar mucho juego en directo.







