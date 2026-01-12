Marc Giró cambia La 1 por LaSexta, ¿pero mantendrá la música?

Marc Giró, uno de los presentadores en auge de la televisión actual, ha fichado por Atresmedia y, en 2026, empezará una nueva etapa profesional al margen de la televisión pública. Desde 2023, su exitoso programa Late Xou se ha emitido en La 1, después de La Resistencia, y ha liderado con frecuencia su franja horaria, a pesar de las críticas de algunos sectores, muchos vinculados a la derecha. Vox había acusado a Giró de «reírse de los españoles» y había amenazado con despedir «fulminantemente» al presentador en cuanto llegase al poder.

Atresmedia se ha adelantado a esa circunstancia y ha colocado a Giró en LaSexta, donde este mismo año presentará un nuevo programa «similar a Late Xou». Se espera que mantenga su tono humorístico, su irreverencia, su crítica social y su apuesta por la música.

Late Xou ha viralizado varios momentos de sus entrevistas a músicos, como aquel en que Pablo Alborán contaba que, de pequeño, pensó que tenía la regla. Bad Gyal compartiendo sus miserias festivaleras o Guitarricadelafuente ofreciendo una preciosa interpretación acústica de ‘¿Quién teme a la máquina?’, han sido otros de los momentos destacados del último año.

Además, Late Xou ha destacado por su apuesta por las actuaciones musicales. Entre sus directos más comentados se encuentran Amaia tocando el arpa en ‘Ya está’ y Rigoberta Bandini interpretando ‘Amore Amore Amore’ completamente pintada de azul. También Manuel Carrasco, Alice Wonder, Anabel Lee o Rozalén han actuado en el programa.