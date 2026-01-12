La Oreja de Van Gogh iguala más o menos la marca de Leire en listas

La Oreja de Van Gogh ha conseguido la entrada más alta de la semana en la lista de singles española. ‘Todos estamos bailando la misma canción’ ha sido la pieza elegida para inaugurar el regreso de Amaia Montero a las filas del grupo tras el despido de Leire Martínez. Sin embargo, tras su estreno durante la programación de Nochevieja de TVE, el single solo ha conseguido igualar lo que ya hizo Leire con su single debut.

‘Mi Nombre’, lanzada el pasado abril y clarísimamente dedicada a sus excompañeros de La Oreja de Van Gogh, debutó en el número 50 de la lista española acompañada de una letra que incluía frases tan certeras como «búscate a alguien que me sustituya» o «dos caras y un nombre». ‘Todos estamos bailando la misma canción’, de temática muy diferente (Dios), ha entrado en el número 51 de la lista.

Otra canción que ocupaba un puesto similar a estos es ‘End of Beginning’, la canción de Djo revitalizada por TikTok, que esta semana ha pasado del puesto 49 al número 9 de la clasificación. Es la mayor subida de la semana. En el resto de la lista entran 8belial, yyy891 y JOHNNYFUU con ‘YSL’ (#74); Beny Jr y El Guincho con ‘Lotus Emira’ (#84) y Olivia Dean con ‘Man I Need’ (#97).