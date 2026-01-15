Arlo Parks vuelve, bailable y deseante, en ‘2SIDED’

Harry Styles, Jessie Ware, James Blake o Mitski son algunos de los artistas que están a punto de anunciar sus nuevos lanzamientos. Entre quienes se les han adelantado se encuentra la cantautora británica Arlo Parks, que ya ha dado los detalles de su cuarto álbum. Y no será continuista precisamente: en ‘Ambiguous Desire’, Parks cambia a su “banda de directo” por “sintetizadores modulares, plugins de Ableton y samplers que reflejan los espacios frenéticos y vibrantes en los que ha estado inmersa”. Todo ello sin renunciar a la “lírica poética por la que es conocida”.

Si la descripción suena bien, el primer adelanto suena mejor. ‘2sided’, la Canción Del Día de hoy, utiliza ritmos de breakbeat y sintetizadores envolventes puestos al servicio de una melodía irresistible, sonando bailable y brumoso al mismo tiempo.

- Publicidad -

«En esencia», explica Arlo, «‘2SIDED’ trata sobre el anhelo y la tensión», un trasfondo convincentemente plasmado en la canción. La canción, dice, «habla de verse atravesada por un relámpago de deseo y de reunir el valor necesario para poner en palabras ese sentimiento, para hacerlo real».

La ganadora del Mercury Prize ha producido ‘Ambiguous Desire’ en Nueva York junto al productor Baird (Brockhampton, Kevin Abstract), inspirándose en la obra de artistas como Burial, LCD Soundsystem o los Streets. El disco se pone a la venta el 3 de abril.

- Publicidad -

Cuenta que ha «bailado más que nunca» creando el álbum: «También hice más amigos que nunca; me encontré en el extraño submundo de las noches de juke de Nueva York, desatada, riendo y riendo y riendo. El núcleo de este disco es el deseo. El deseo es una fuerza vital: es querer, anhelar, impulso; todos estamos vivos porque hay algo o alguien que deseamos; el deseo es un motor. Pero también es misterioso, enredado, aleatorio, revelador y HUMANO».

