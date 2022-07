Esta mañana se ha dado a conocer la lista de nominados al Mercury Prize. Entre los discos reconocidos -y que podrían llevarse el prestigioso premio- se encuentra Harry Styles con ‘Harry’s House‘, ya uno de los discos más exitosos de todo el año. Su victoria, por tanto, no parece tan asegurada cuando el Mercury se caracteriza por reconocer talentos menos mediáticos y más underground… y no a las Spice Girls, que estuvieron nominadas en 1997 por raro que parezca, pero no ganaron. El ganador se fallará el próximo 8 de septiembre en el Eventim Apollo de Hammersmith.

Entre los nominados se encuentra también Nova Twins con ‘Supernova‘, exactamente el segundo disco mejor valorado de 2022 en Metacritic solo por detrás de Rosalía; Little Simz con su asombroso segundo álbum ‘Sometimes I Might Be Introvert‘, publicado el pasado verano; Self Esteem con el alabado ‘Prioritise Pleasure‘ y también dos estrellas del indie-rock británico actual como son, por un lado, Wet Leg con su debut homónimo y, por el otro, Yard Act con el divertido ‘The Overload‘.

La estrella del pop Sam Fender, con ‘Seventeen Going Under’, y la ex Pipette Gwenno con ‘Tresor’, conforman también la lista de nominados al Mercury, que se completa con ‘Reason to Smile’ del rapero Kojey Radical, ‘Skin’ de la cantante de soul y R&B Joy Crookes (previamente nominada al BBC Sound of), ‘For All Our Days That Tear The Heart’ de Jessie Buckley y Bernard Butler (Suede aspiraron al galardón en 1993), y ‘Forest Floor’ del pianista escocés Fergus McCreadie.

Como siempre, toca hablar de ausencia en el «shortlist» de los Mercury. Quizá no esperábamos ver nominada a FKA twigs con su disco más comercial ni a James Blake con un trabajo que no ha encandilado a la crítica, ni mucho menos a Adele con un superventas del tamaño de ‘30‘, pero sí a los aclamadísimos Black Country, New Road, a Nilüfer Yanya con su notable segundo trabajo, o a Fontaines D.C. con su excelente tercer largo.

También salta la avista la ausencia de Charli XCX con otro discazo pop de los suyos, The Smile (el proyecto de Radiohead) con su debut y de Florence + the Machine con su bailable regreso y, por otro lado, habrían agradecido reconocimientos el pop tiktokero de PinkPantheress, más 2022 imposible; o CHVRCHES, que han vuelto con uno de sus mejores discos cuando nadie lo esperaba.

Arlo Parks fue la ganadora del Mercury de 2021 con su debut ‘Collapsed in Sunbeams‘, que hace poco tuvimos oportunidad de escuchar en vivo en Barcelona. Entre los ganadores históricos del Mercury se encuentran Primal Scream, Portishead, PJ Harvey, Franz Ferdinand, Antony and the Johnsons, Arctic Monkeys o, recientemente, Michael Kiwanuka.

Nominados al Mercury Prize 2022

Little Simz – Sometimes I Might Be Introvert

Harry Styles – Harry’s House

Self Esteem – Prioritise Pleasure

Kojey Radical – Reason To Smile

Sam Fender – Seventeen Going Under

Wet Leg – Wet Leg

Gwenno – Tresor

Yard Act – The Overload

Nova Twins – Supernova

Joy Crookes – Skin

Jessie Buckley & Bernard Butler – For All Our Days That Tear The Heart

Fergus McCreadie – Forest Floor