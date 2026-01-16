Mitski de los detalles de su 8º disco y lanza tiro rock

Mitski ha dado los detalles de su esperado octavo disco, el primero desde que ‘My Love Mine All Mine‘ lo petara en streaming durante 2023 y, sobre todo, 2024. Estamos hablando de cerca de 2 mil millones de reproducciones para un tema editado en Dead Oceans, discográfica independiente conocida por lanzar, por mencionar un par de nombres, a Wednesday o Waxahatchee.
‘My Love Mine All Mine’ era un tema de ecos noir jazz que, además, ha solido viralizarse en el último par de Navidades. El nuevo single de Mitski, sin embargo, no puede estar más alejado de su sonido: ‘Where’s My Phone’ es un tiro de indie-rock que supone un retorno a sus inicios guitarreros y distorsionados.
‘Where’s My Phone’, el primer adelanto de un disco llamado ‘Nothing’s About to Happen to Me’ que se pone a la venta el 27 de febrero, en cuestión de un mes, es un tema puramente Mitski en sus riffs, energía, desarrollo y, sobre todo, historia. Un tema atravesado por la desorientación de alguien que pierde el teléfono como pierde el rumbo de la vida. Os dejamos con videoclip y tracklist, a continuación:
1. In a Lake
2. Where’s My Phone?
3. Cats
4. If I Leave
5. Dead Women
6. Instead of Here
7. I’ll Change for You
8. Rules
9. That White Cat
10. Charon’s Obol
11. Lightning