RFTW: Jessie Ware, Mika, James Blake, Nacho Vegas…

El día de hoy está marcado por la llegada de lo nuevo de Harry Styles, que encabeza nuestra playlist de novedades Ready for the Weekend. También hay novedades de otros artistas interesantes como Jessie Ware, James Blake o Arctic Monkeys, con su primera canción desde hace 4 años.
El álbum más importante del día es el de Nacho Vegas y por eso ‘Vidas semipreciosas’ será nuestro Disco de la Semana. También hay álbumes de Lisasinson, Mika, Louis Tomlinson, Besmaya o Hens.
Otros artistas que tienen nuevo tema son Fred again.. junto a Young Thug, Cleo Sol, Courtney Barnett con Waxahatchee o Holly Humberstone. Atención al soul de Samm Henshaw, al baile de XG o al de Noah Baine. Los temas de Savages son unos inéditos de la edición de 10º aniversario de su pequeño clásico ‘Adore Life’.
Por otro lado muchos valores nacionales sacan álbum, como Yung Beef, Ana Mena, Blaya, mori con AMORE, Ronroneo con María Yfeu, Vangoura, Ladilla Rusa, Goa con Sticky M.A. o Guillo Rist de OT, que sorprende con una producción oscura.