Harem: la nueva «sensación española del pop» es IA

Mientras el Gobierno prepara una regulación que prohibirá el uso de la inteligencia artificial generativa en el ámbito cultural cuando esta sustituya el trabajo de artistas y técnicos, nuevos proyectos musicales creados con IA siguen brotando como champiñones y colonizando nuestros hábitos de escucha. Harem, una nueva girl band hispana, es evidentemente ficticia, pero ¿tiene futuro?

Harem se presenta como la nueva “sensación española del pop, lista para conquistar el mundo”, aunque por ahora sus escuchas en las plataformas de streaming son nulas. Esto puede deberse a lo mucho que sus canciones recuerdan a otras mejores y creadas por seres humanos: ‘Qué dolor’ suena a bop latino a lo Becky G; ‘Fireglow’, a synthwave pop a lo Ariana Grande / The Weeknd; y, si nos dijeran que ‘Look But Don’t Touch’ es de Meghan Trainor, nos lo creeríamos.

- Publicidad -

Quién se encuentra detrás de HAREM, de momento, es un misterio. Parece que su creador o creadora opera de forma independiente, ya que el nombre de la supuesta «discográfica» asociada al grupo, «Records DK», parece un nombre de sello genérico o generado automáticamente, especialmente por plataformas de distribución como DistroKid.

Escuchar el disco ‘HAREM’, publicado en 2025, provoca la incómoda sensación de estar oyendo música vacía de contenido. Las quince nuevas canciones que se avecinan -las que formarán parte de su segundo álbum, ‘HOLA MUNDO!’- probablemente generen la misma impresión. Algo similar a lo que describía Björk cuando decía que pasar horas en internet se siente como haberse comido tres hamburguesas: solo te quedas con ganas de salir a la calle y que te dé el aire.





