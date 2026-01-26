El escándalo de Victoria Beckham revitaliza su música

Victoria Beckham vuelve a las listas, aunque no por la razón más honrosa. La «Spice pija» ocupa actualmente el número 1 de las canciones más virales de Reino Unido en Spotify con ‘Not Such an Innocent Girl’, su olvidado single de 2001, que también ha alcanzado la primera posición en iTunes británico, adelantando al nuevo single de Harry Styles.

El público está consumiendo la canción a mansalva, 25 años después de su lanzamiento, e inundando internet de memes a raíz de las recientes declaraciones de Brooklyn, hijo de Victoria y David Beckham, contra sus padres, que han salpicado la prensa rosa.

El hijo mayor de los Beckham ha acusado a sus padres de intentar arruinar su relación con su esposa, Nicola Peltz, durante años, y de hacerle pasar «ansiedad y vergüenza» durante su boda de 2022.

Según Brooklyn, Victoria y David han contribuido a perjudicar la imagen pública de Nicola en los medios, difundiendo información que la retrataba como una persona controladora que busca aprovecharse de Brooklyn y de su familia. Mientras cometían toda clase de injusticias contra Brooklyn -siempre según su hijo-, los Beckham «controlaban el relato público a través de redes sociales y eventos familiares», poniendo la “marca Beckham” por encima de la familia.

La historia de Brooklyn es de no dar crédito. Cuenta que Victoria canceló a último momento la confección del vestido de su esposa, obligándola a buscar uno nuevo, y que sus padres intentaron presionarlo para ceder los derechos sobre su nombre antes de las nupcias. En un extraño episodio, relata que fue llamado al escenario de la boda por Marc Anthony para bailar con su esposa, pero quien apareció para danzar con él fue Victoria, generando un momento «muy incómodo». Brooklyn dice que no tiene intención de reparar la relación con sus padres y que se está «defendiendo a sí mismo» por primera vez en su vida.

Victoria, quien recientemente se ha dejado ver junto a Mel C, Emma Bunton y Geri Halliwell durante el cumpleaños de Bunton, ha afirmado sentirse «traicionada» por Brooklyn, ya que durante años ha evitado que salieran a la luz «historias oscuras» sobre su hijo.

