Sia no salva ‘Feels Like Heaven’ de Loreen

Loreen tenía dos opciones para su siguiente proyecto: repetir la fórmula de ‘Tattoo‘ o arriesgar. En ‘Feels Like Heaven’ arriesga, pero le sale regular.

‘Feels Like Heaven’ ha sido compuesta junto a Sia y se nota: su firma melódica es evidente en el estribillo, como lo era en el de ‘Diamonds‘ (2012) de Rihanna. El problema es que Sia ha timado a Loreen y le ha dado cualquier cosa que tenía escrita por ahí. Céline Dion rechazó la canción antes de que llegara a manos de la cantante sueca, por si el dato sirve de algo.

- Publicidad -

Co-escrita junto a Jesse Shatkin, quien ha trabajado con Kylie o Ellie Goulding, ‘Feels Like Heaven’ ofrece drama inflado sin sustancia, muy bien representado en el momento de la letra en que Loreen «alza su puño al cielo» . Detrás de toda la euforia que expresa la canción, se vislumbra una melodía que nunca termina de aclararse. Es como si Loreen se pasara toda la canción buscándola, perdida en medio de la bruma digital de la producción.

La base musical de ‘Feels Like Heaven’ se ha fortalecido con la ayuda del productor Miles Avery, cuya mano para la electrónica se percibe en el resultado final. La potente voz de Loreen lucha por hacerse oír en la densidad sonora, la cual parece una decisión estética deliberada. Pero, por alguna razón, el estilo de ‘Feels Like Heaven’ decide ubicarse entre el post-dubstep de hace una década y el medio tiempo eurovisivo, sin nunca clavar el equilibrio.

- Publicidad -

‘Feels Like Heaven’, que «traza un viaje desde la resistencia herida hasta la sanación abierta», es el nuevo adelanto de ‘Wildfire’, el disco que Loreen publica el próximo 27 de marzo. Por cierto, ‘Tattoo’ -que ya tiene tres años- será uno de los cortes incluidos en el álbum, así como ‘Is It Love’, pero no ‘Forever‘, su single de 2024. Así queda el tracklist completo de 14 temas:

1.- WHERE DO WE GO FROM HERE

2.- FEELS LIKE HEAVEN

3.- WEAPONS

4.- IS IT LOVE

5.- CANT PULL ME DOWN

6.- MELT

7.- WILDFIRE

8.- COMING CLOSE

9.- SET ME FREE

10.- TATTOO

11.- LOSE THAT LIGHT FT. 6LACK

12.- KISS THE SKY

