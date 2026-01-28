Ambrossi divierte, aun con el corazón roto, en ‘La Revuelta’

Javier Ambrossi fue anoche el invitado estelar de ‘La Revuelta’ para promocionar Benidorm Fest, que presentará en breve en compañía de Jesús Vázquez e Inés Hernand. Sin que el propio Broncano lo esperara, la promoción se convirtió en una especie de exclusiva sobre la separación de Los Javis, que tan descolocado ha dejado al mundo del pop.

Aunque pueda parecer cuestión de tiempo que sus destinos profesionales se separen, de momento Los Javis resisten juntos como guionistas y directores. De hecho, Ambrossi agradeció a Calvo que estuviera montando su próxima película en ese momento, porque solo así podía acudir a ‘La Revuelta’ o, de hecho, presentar Benidorm Fest.

Ambrossi expresó lo raro que se sentía al acudir al programa sin Calvo, definiendo lo que sentía como «miedo, inseguridad, vacío, tristeza». «Sigo sin estar para bromas», confesó pese a reconocer que «a veces uno se desenamora» y apelar a «la crisis de los 40». Algunos usuarios en las redes están elogiando «la naturalidad y autenticidad con que habló de relaciones» porque «los famosos ya no hablan con esa sinceridad«.

Javi explicó sobre la ruptura que la sentía necesaria tras 15 años: «Sientes que tienes que pasar a otro momento vital, después de 15 años, ya has transitado todo. Él sentía o mismo. Hacemos match en casi todo, pero nos apetece conocer a otras personas”.

Sobre la decisión, explicó que se empezó a rumiar hace justo un año: «El año pasado me dio un ataque de ansiedad en el cumpleaños de Javi. Casi me caigo y empecé a plantearme hacer cosas que me pedía el cuerpo: más cosas solo, no sabía ni quién era yo, ni dónde acababa él. Al final no teníamos espacio para nada y empezó a poder con mi salud mental. Y él sentía lo mismo, porque estaba siendo a la vez».

Aun así, Ambrossi sí fue finalmente capaz de bromear, es decir, «sí estaba para bromas», sobre todo cuando especificó que está follando un montón. «Entre 12 y 15 veces en el último mes, se me había acumulado la clientela», explicó entre las carcajadas del público.

También protagonizó un divertido gag cuando habló de buscar una nueva pareja, por ejemplo en Benidorm Fest. Entre el público se postuló un candidato, aunque todo se fue al traste cuando el estudiante de Comunicación Audiovisual reveló tener 21 años. Ambrossi dijo que le «doblaba la edad» y el asistente concluyó que de todas formas, el artista lucía «más joven que sus padres». «Se acabó», fue toda la respuesta de Javi.

