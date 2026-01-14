Las mejores canciones de Benidorm Fest 2026… y las peores

Dentro de exactamente un mes, conoceremos al 5º ganador de Benidorm Fest tras las victorias de Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody. Por primera vez, el ganador no irá a Eurovisión: así lo decidió en votación el Consejo de RTVE, debido a la reiterada vulneración de las normas por parte de la televisión israelí y al genocidio en Gaza.

- Publicidad -

El target del festival parece comulgar con esta decisión casi por unanimidad: no hay grandes voces discordantes. Por tanto, esta ha de ser la ocasión de convertir la necesidad, en virtud. Será el momento de celebrar y valorar las canciones y la música sin muletillas como «esto no lo veo en Eurovisión». Dedicamos el nuevo capítulo del podcast REVELACIÓN O TIMO a esta cuestión.

La primera mitad de este podcast es apta para quienes aún no habéis escuchado las playlists que hay en Spotify, Apple Music, Amazon y demás sobre Benidorm Fest 2026. Hablamos de Eurovisión en general, de la subida en audiencias de RTVE, de qué puede hacer la cadena para mantener el hype en torno al certamen y de cuestiones más generales. Mostrar «teasers» de actuaciones en Instagram y TikTok, o fotos de los ensayos, podría ayudar.

- Publicidad -

La segunda parte del capítulo sí es el desbarre habitual sin censuras sobre lo que pensamos de las 18 canciones aspirantes. Miranda con Bailamamá, Kenneth y Luna Ki continúan entre los más escuchados y algunos de ellos son de nuestras favoritos también. En los últimos días están destacándose también ‘Velita’ o ‘Turista’, dado su uso en cortinillas televisivas incluso de otras cadenas. No obstante, hay que recordar que el gran salto de virales como ‘Nochentera’ y ‘Zorra’ se dio cuando se presentaron en frente de una audiencia millonaria y generalista, es decir, en las semifinales. Tradicionalmente, alguien sorprende con su puesta en escena para bien o para mal. Esta vez, con la supervisión de Sergio Jaén, solo puede ser «para bien».

Tras una parte media en la que hablamos de posibles virales futuros como ‘Las damas y el vagabundo’, dedicamos los últimos minutos del podcast a las canciones que menos nos han gustado. Muchas de ellas serán interpretadas por «nepobabies», por casualidad, o no.

- Publicidad -

Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand conducirán las semifinales y la gran final el próximo mes de febrero, con el aliciente de que el ganador se llevará 150.000 euros. No está nada mal para una industria, la musical, que lleva por apellido «precariedad».



Teaser del podcast: