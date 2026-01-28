Sound Isidro anuncia a Black Country New Road, Buscabulla…

Sound Isidro anuncia una tanda de 50 nombres que se añaden a la programación de su edición de 2026, la 12ª, que se celebrará en 16 salas de Madrid durante los meses de abril, mayo y junio, prácticamente a razón de un concierto por día; 120 en total en aproximadamente 70 días.

Entre estos nuevos nombres encontramos figuras internacionales como Black Country, New Road, Holy Fuck o Buscabulla, y nacionales como shego o Nadadora, que acaban de publicar su primer disco en quince años.

Entre los nuevos nombres confirmados encontramos también a Narco, Chancha Vía Circuito, Arizona Baby o Palestinian Sound Archive. Asimismo, figuras del underground estatal que hemos comentado en los últimos tiempos, como Ciutat o Julia de Arco, participarán en el evento madrileño esta primavera. También será ocasión de descubrir el directo de Bicicleta, el nuevo proyecto en solitario de Aarön Sáez, de Varry Brava.

Nido de lo mejor del underground nacional, Sound Isidro contará también con actuaciones de Estrogenuinas, Ashleys, Salvana, Orina, Comunión, Los Mejillones Tigre, Tatuaje o el momento incómodo, una de nuestras artistas favoritas actualmente.

Sound Isidro suma ya 120 nombres en su cartel de este año, ya que, previamente a esta nueva tanda anunciada hoy, había comunicado la participación de unos primeros 60 nombres, entre los que se encontraban Kokoshca, Gara Durán, Colectivo da Silva, Teo Planell, ORTIGA, Soziedad Alkoholika, usar3000, Mala Gestión, Cecilio G, Micah P. Hinson o Fin del Mundo.