julia de arco: «’20th Century Boys’ es la mejor historia que he leído nunca»

Una de esas artistas del futuro que hemos descubierto gracias a Monkey Week es la joven julia de arco. La artista, también popular por una colaboración con Carlangas, ha publicado un EP experimental de 6 pistas y 12 minutos llamado ‘RAAAH!’ sin ninguna esclavitud estilística particular. El hyperpop, el dance, la darkwave, el reggaeton o el trap pueden pasearse por unas canciones que parecen tener entre sus referencias a SOPHIE y a la primera M.I.A.

julia de arco es la nueva invitada de nuestra sección «Meister of the Week» comisariada por Jägermusic y en ella ha decidido hablar de Naoki Urasawa y en concreto de ’20th Century Boys’. Al final incluimos su viñeta favorita, y ojo, porque… ¡ha relacionado las canciones de ‘RAAAH!’ con personajes!

¿Por qué has escogido hablar de ’20th Century Boys’?

Porque es la mejor historia que he leído nunca.

Es un manga muy largo, situado en varias líneas temporales: ¿cuál es tu parte favorita de la trama, la que disfrutaste más?

Definitivamente toda la primera parte, o cada vez que hay un flashback y aparecen los personajes principales de niños. Me gusta cómo se retrata su inocencia, y toda la paz misteriosa que envuelve el pueblo donde viven.

¿Cuál es tu personaje favorito y por qué?

En algún momento llegó a ser Kanna, que es una chica fuerte y valiente. Me molaba ese rollo guerrera, hasta que adoptó el típico rol de heroína atormentada que ha visto muchas cosas. Me cansa cuando en los mangas hacen eso de convertir al prota carismático en un sufridor silencioso.

¿Alguno por el contrario, que te caerá mal?

¡Kanna hacia el final de la saga!

¿Qué opinas sobre Amigo?

Es un personaje que está loco y lleva máscara: inmediatamente me tiene que flipar. Cuando terminé la saga por primera vez, me hice una máscara como la suya con cartones de leche. Muy posiblemente la acabe llevando en algún concierto.

’20th Century Boys’ sirve también para retratar cambios sociales, hechos históricos… ¿cuál crees que es su relación con la historia y con la deriva del siglo XXI?

No estoy segura, pero me llama muchísimo la atención que gran parte del manga está ambientado en las ruinas de la expo 70 de Osaka. La expo 92 de Sevilla ha sido siempre una gran inspiración para mí porque la siento como una proyección de lo que en el pasado era el futuro. Creo que algo que Urasawa trata de sacar a flote es este sentimiento de progreso que hoy en día tenemos más abandonado… Últimamente tenemos muy asumido que el mundo se va a acabar.

¿Has visto las películas inspiradas o no te interesan tanto como el manga?

No sabía que hubieran hecho la peli…

Si tuvieras que relacionar alguna canción de tu EP ‘RAAAH’ con algún personaje o trama de ’20th Century Boys’, ¿cuál sería?

Amigo es muy RAAAH porque es obsesivo, Kanna es SAND CHICA porque es literalmente el tipo de persona que cantaría esta canción, CLIC CLAC es la pandilla de los niños de pequeños porque van todos a una, Kenji es SWAGGERBOYZZZ porque es el prota y claramente el más swagger de la historia, Dios es COLORAO porque es omnipresente y Occho es IMPRESIONANTEE por su carácter luminoso y salvador.



El manga va de «antiguos alumnos». ¿Eres del tipo de persona al que le encantaría ir a una reunión de viejos alumnos del colegio?

Aún no ha pasado suficiente tiempo desde primaria. Quiero creer que ningún ex compañero mío es calvo todavía… Aun así, en unos años me molaría ver qué ha sido de nosotros, yo incluida.

¿Conoces ‘Monster’ y ‘Yawara’, alguna otra obra de Naoki Urasawa?

Sí, las he leído ambas y también Billy Bat. Unpopular opinion: son una versión pasada por lejía de ’20th Century Boys’. Creo que esta última tiene todo lo que mola de las otras obras. Yo la describiría como el cóctel perfecto de toda la carrera de Urasawa.

¿Cómo descubriste el manga? ¿Han evolucionado tus gustos desde que lo descubriste?

Últimamente el manga está hiper denostado, y mi opinión es que cada uno lea lo que quiera. En mi casa siempre hemos leído de todo: libros, cómics, novelas gráficas, ensayos, fanzines o manga, lo que importa es que lo disfrutes. ’20th Century Boys’ lo leí por primera vez muy pequeña, con ocho años, y no entendí nada. Más tarde lo volví a leer unas cinco veces y cada vez me voy enterando de más cosas. Llevo una racha que solo leo relatos cortos, pero pronto me gustaría releerlo y ver en qué detalles nuevos me fijo ahora…