Nicki Minaj , «fan nº1 de Trump», lo conoce en persona

En medio de la crisis por las deportaciones masivas del ICE y los tiroteos fatales de agentes federales que han matado a Renée Good y Alex Pretti en la calle, más los ocurridos de puertas para adentro, Nicki Minaj ha vuelto a reafirmarse en su admiración por Donald Trump, del que se ha declarado su “fan número 1” durante un evento celebrado este miércoles 28 de enero en Washington D. C.

Durante una cumbre organizada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dedicado a la presentación de un nuevo programa de inversión para niños, Nicki Minaj y Donald Trump han coincidido en persona por primera vez. Ahí, se han elogiado mutuamente.

- Publicidad -

Trump ha comparecido primero para explicar el nuevo programa de inversión infantil y ha presentado a Nicki Minaj, calificándola como la «rapera más exitosa de todos los tiempos». También ha bromeado con que la cifra millonaria que se invertirá en el programa «es más grande incluso de lo que un rapero puede hacer».

Cuando Nicki se ha subido al escenario, no ha escatimado en halagos al presidente estadounidense y ha desafiado a sus críticos, aludiendo a una supuesta «campaña de desprestigio» contra el mandatario. «Probablemente soy la fan número uno del presidente, y eso no va a cambiar», ha declarado la rapera, mientras Trump la observaba por detrás. «Lo que la gente tenga que decir no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo aún más. Y va a motivarnos a todos a apoyarlo más». Luego, ha añadido: «No vamos a permitir que se salgan con la suya intimidándolo. Y ya sabes, las campañas de desprestigio. No va a funcionar. Tiene mucha fuerza detrás de él y Dios lo está protegiendo».

- Publicidad -

No es la primera vez que Nicki Minaj expresa públicamente su apoyo a Donald Trump. En los últimos meses, la autora de ‘Super Bass’ ha elogiado en varias ocasiones a la administración republicana y ha participado en eventos de ideología conservadora, como el Turning Point USA celebrado en Arizona el pasado mes de diciembre.

Durante su sonado encuentro con Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, el activista ultraderechista asesinado en septiembre, Minaj sorprendió adoptando un discurso tránsfobo, se burló de la izquierda, llamó «apuesto» a Trump y alabó el trabajo de J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, aunque utilizó la peor palabra posible para describirlo, «asesino», utilizando jerga asociada al hip-hop.

Nicki Minaj on Trump: “I am probably the president’s number one fan — and that’s not going to change.” pic.twitter.com/v3hk0S2rkQ — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 28, 2026