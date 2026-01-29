Lady Gaga condena al ICE durante un concierto en Japón

Lady Gaga se ha sumado a las voces críticas con las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y la violencia ejercida por los agentes de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos, tras el tiroteo letal a dos personas en Minneapolis, y las detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes en Estados Unidos efectuadas en los últimos meses. En los últimos días, figuras como Billie Eilish u Olivia Rodrigo han denunciado la violencia del ICE, mientras Bruce Springsteen ha lanzado una canción protesta.

En un discurso pronunciado hoy durante un concierto en Tokio, Japón, la artista ha expresado su dolor “al pensar en la gente, en los niños, en las familias de todo Estados Unidos que están siendo atacadas sin piedad por el ICE”. “Pienso en todo su dolor y en cómo sus vidas están siendo destruidas justo frente a nosotros”, ha afirmado, señalando además que “en unos días” regresará a Estados Unidos. Este domingo, Gaga asistirá a la ceremonia de los premios Grammy.

“También pienso en Minnesota y en todos los que están de vuelta en casa, viviendo con tanto miedo… y buscando respuestas sobre qué deberíamos hacer todos. Cuando comunidades enteras pierden su sentido de seguridad y pertenencia, algo se rompe en todos nosotros”, ha señalado la artista, quien ha pedido a su público en Japón que se solidarice con las víctimas: “Sé que no estamos en Estados Unidos en este momento, pero estamos con nuestra comunidad y los amamos”.

Gaga dedica su canción de 2017 ‘Come to Mama’ “a todas las personas que están sufriendo, a quienes se sienten solos e indefensos, a cualquiera que haya perdido a un ser querido y esté pasando por un momento difícil, un momento imposible, sin poder ver cuándo llegará el final”.

Durante su emotivo discurso, la cantante subraya que la sociedad estadounidense “necesita volver a un lugar de seguridad, paz y responsabilidad”, y razona que “la gente buena no debería tener que luchar tan duro ni arriesgar su vida por bienestar y respeto”. Además, se dirige a los líderes del país para pedirles que “cambien el rumbo de sus acciones con rapidez y que tengan misericordia con todos en nuestro país”.

Gaga concluye su discurso destacando la importancia de contar con una red de apoyo comunitaria: “En un momento en el que no parece fácil tener esperanza, es mi comunidad, mis amigos y mi familia quienes me sostienen. Por eso, me gustaría cantar una canción que sí tenga un poco de esperanza, para intentar darnos un poco esta noche”.

Lady Gaga condemned ICE in a speech during her show in Japan: "I wanna take a second to talk about something that it's extremely important to me, something important to people all over the world, and especially in America right now. In a couple of days I'm gonna be heading home… pic.twitter.com/Bv3MVuUQmi — LⱯDY GⱯGⱯ NOW🪞 (@ladygaganownet) January 29, 2026