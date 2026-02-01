Peter Gabriel da groove y concepto en ‘Put the Bucket Down’

Esta noche del 1 de febrero ha habido luna llena, la llamada luna de nieve, así que Peter Gabriel ha publicado un nuevo single. ‘Put the Bucket Down’ es el segundo adelanto de su álbum ‘O\I‘, cuyo lanzamiento sigue el calendario de lunas llenas del año. La próxima será el 3 de marzo y, si Gabriel completa el calendario, su disco podría estar disponible en su totalidad el 5 de diciembre, a menos que tenga las canciones justas para lanzarlo antes de esa fecha.

Como se sabe, Gabriel publicará dos mezclas de ‘O/I’, la «luminosa» y la «oscura». La versión disponible hoy es la luminosa, y la oscura se podrá escuchar a partir del 17 de febrero.

- Publicidad -

‘Put the Bucket Down’ es representativa del espectáculo que Gabriel prepara, el cual se basará en la vinculación entre el cerebro y los ordenadores. La letra evoca imágenes de “lectura de la mente, lectura de pensamientos y escritura de pensamientos”, todo ello posible “gracias a la interfaz cerebro/ordenador”. Según la nota de prensa, el protagonista de ‘O\I’ “está empezando a sentirse muy confundido”.

Según el comunicado, el “cubo” aludido en el título de ‘Put the Bucket Down’ representa “toda la basura que nos ronda constantemente por la cabeza, por lo que se trata de dejar el cubo en el suelo para poder encontrar el camino hacia adelante”.

- Publicidad -

El personaje de ‘Put the Bucket Down’ percibe «señales» moviéndose «dentro de su cabeza». En lo musical, estamos ante otra composición progresiva en estructura, basada en un groove muy marcado, casi funk, y en una composición que se debate entre el spoken word y la melodía pop. ‘Put the Bucket Down’ destaca también por su uso de trompetas, que definitivamente elevan al canción, aunque vuelve a ser asombrosa, sobre todo, como obra de arquitectura sonora aplicada al pop.

