Entre las novedades de la semana, llama la atención un tema llamado ‘Que no nos pase como a Los Javis’, el que está llamado a ser el nuevo hit de L Kan. El grupo de synth-pop se ha caracterizado desde los años 2000 por entregar canciones desenfadadas, costumbristas y muy ilustrativas desde su mismo título. Entre otras, podemos hablar de ‘Todo por placer’, ‘Ay Marie Kondo’ o ‘Aburrida de estar salida’. Canciones que labraron el camino a proyectos tan exitosos como Ojete Calor o Las Bistecs.

‘Que no nos pase como a Los Javis’ nace del trauma que ha supuesto para la cultura pop la ruptura de Javier Calvo y Javier Ambrossi, sobre la que habló este último hace unos días en La Revuelta. ¿Cuánto tiempo aguantarán trabajando juntos?

L Kan entiende muy bien el terror de unir lo laboral con lo personal porque también contiene en su formación una pareja: la co-líder Belén y el teclista Luis, ambos muy conocidos en la escena por el club Ochoymedio que comparten con DJ Smart. Belén y Luis son de hecho los únicos autores de la canción.

Olav después es, como siempre, quien pone la voz a este tema junto a Belén, expresando en clave de humor inquietudes como «que el amor se nos acabe y nos quede solo el trabajo». También hay una mención a la actriz Anna Castillo.

Musicalmente, ‘Que no nos pase como a Los Javis’ logra ser un divertido tema muy identificable de L Kan, con sintes como prestados de Kraftwerk y OMD que realizan riffs instrumentales, los habituales en los años 80. La banda sonora de los ‘Cazafantasmas’ y ‘Don’t Go’ de Yazoo podrían ser una referencia en la producción del tema, a cargo del mismo Luis García Morais.

