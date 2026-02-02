Zaragoza celebra a Juanjo Bona, pero también a Amaral

Juanjo Bona acaba de dar por finalizada la primera gran gira de su carrera, ‘Tan mayor y tan niño’. Como no podía ser de otra forma, el concierto tuvo lugar en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, que se convirtió en un templo del arte de la región en cuanto Amaral apareció por sorpresa en el escenario.

‘Recardelino’ fue una de las grandes sorpresas del año pasado, tanto por venir de un concursante de OT como por su interesante mezcla de folclore aragonés y sonidos modernos. Lo más importante: contenía muy buenas canciones. Bona llevaba en la carretera desde marzo de 2025 y, después de completar 34 fechas, ha finalizado la gira en el que ha descrito como «el día probablemente más especial y feliz de mi vida».

- Publicidad -

A modo de homenaje a su tierra, el extriunfito ha cantado ‘Toda la noche en la calle’ en todas las fechas de la gira. Anoche, mientras el público ya estaba bastante emocionado por cantar un clásico del pop español, Amaral se encontraba en el lado del escenario esperando el momento perfecto para completar la sorpresa. Así se ve en el vídeo que ha subido la artista a redes, en el que se ve claramente el instante en el que la gente pierde la cabeza.

Amaral no fue la única invitada de la noche, con Chiara Oliver sumándose para ‘Golondrinas’, Fresquito y Mango para ‘Mándame un audio’ y Martin, por supuesto, en ‘El destello’. En la última parte del concierto, con la emocionante ‘Últimamente’, un coro de voces de Magallón acompañó a Bona en el escenario.

Eva, invitada sorpresa en el fin de gira de Juanjo Bona en Zaragoza. Qué emocionante es que te reciban así en tu tierra! Gracias Juanjo, gracias Zaragoza❤️ pic.twitter.com/F64k0h9M4Z — Amaral (@amaraloficial) February 2, 2026

- Publicidad -

Juanjo Bona y Eva Amaral cantando «Toda la noche en la calle» en Zaragoza #TMYTNFinDeGira pic.twitter.com/zyc0xEyMC6 — Sandra Robles (@takingpictures4) February 1, 2026

Eva Amaral en el fin de gira de Juanjo Bona en Zaragoza, increíble ♥️ pic.twitter.com/1HN2RCvfVW — jess 🌻 (@jess___011) January 31, 2026