Mitski reivindica el derecho a ser patético con tu ex

Mitski, hace rato convertida en una superestrella internacional, publica su nuevo disco ‘Nothing’s About to Happen to Me’ el 27 de este mes de febrero. ‘My Love Mine All Mine’ del disco anterior se acerca a los 2.000 millones de streams, mientras ‘Washing Machine Heart’ supera los 1.000, ya solo en Spotify.

Los dos anticipos que conocemos hasta ahora nos advierten de un disco variado. El primer adelanto fue el rockero, casual, costumbrista ‘Where’s My Phone?’. Y hoy se da a conocer un tema llamado ‘I’ll Change for You’ que no tiene nada que ver. Es nuestra Canción del Día hoy.

Con cierto aire jazz y bossa nova, una sección de cuerdas y también flautas, Mitski nos introduce en un tema que versa sobre la muerte del amor.

Así lo ha presentado en la BBC: «es sobre ser patética. Todo el mundo debería tener la oportunidad de tener sentimientos, llamar borracho a su ex, suplicarle que vuelva, decir cosas como «cambiaré por ti»». Este es precisamente el título de un tema bonito y agradable, que ella asegura inspirado en ‘All By Myself’ pero que acierta al no perder la calma. No, esto no es una escena de ‘Bridget Jones’.

La letra, en contraste, sí es una súplica desesperada: «¿cómo he dejado que se nos muera el amor (…) Sí, he estado bebiendo (…) Haría cualquier cosa por que me volvieras a querer». La segunda estrofa se sitúa en un bar lleno de gente que te sigue haciendo sentir sola, u observando los coches pasar «como un niño esperando a que le recojan».

Mitski ha anunciado una gira mundial que va de América a Australia sin pasar por España. Lo más cerca que la tendremos será en Ámsterdam y Bruselas a principios de mayo. Puedes consolarte en nuestro foro de Mitski.



