Anna Calvi explora la identidad con Iggy Pop, Laurie Anderson…

Anna Calvi, la rockera inglesa nominada al Mercury Prize, ha anunciado el primero de una trilogía de tres EPs que publicará durante 2026, en los que explorará «la identidad como metamorfosis». Es su primer trabajo después de haber sido madre.

El primero de estos EPs verá la luz el 20 de marzo y destaca por su elenco de colaboradores, que incluye a los legendarios Iggy Pop y Laurie Anderson, así como a dos estrellas modernas de la música alternativa como son Perfume Genius y Matt Berninger de The National. Por lo visto, Anna Calvi solo se rodea de lo mejor.

- Publicidad -

El EP de cuatro cortes se titula ‘Is This All There Is?‘ y ya se conoce la mitad de su contenido. El single principal es ‘God’s Lonely Man’, que trota rítmicamente en compañía de Iggy Pop, mientras que Perfume Genius participa en la pantanosa versión de ‘I See a Darkness’ (1999) de Bonnie «Prince» Billy. Ambos cortes representan las dos caras de una misma moneda.

En cuanto al resto de los temas, parece que Laurie Anderson colabora en una versión de ‘Computer Love’ (1981) de Kraftwerk, mientras que el corte titular -con Berninger- podría ser una pieza original o un cover de un clásico de Peggy Lee de 1969 que se titula de forma casi idéntica.

- Publicidad -

Calvi no publica un disco propio desde 2018, cuando lanzó ‘Hunter‘, que en 2020 reeditó bajo el título de ‘Hunted’ con colaboraciones de Charlotte Gainsbourg, Courtney Barnett e IDLES. Sin embargo, la artista ha seguido al pie del cañón componiendo para proyectos ajenos: en 2024 firmó la banda sonora de ‘Peaky Blinders’, encargándose de las temporadas 5 y 6.



