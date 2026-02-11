¿Por qué abandonó Luna Ki el plató en Benidorm Fest 2026?

Esta noche ha tenido lugar la primera semifinal de Benidorm Fest 2026, con las eliminaciones de DORA & Marlon Collins, Greg Taro y Luna Ki. Esta última, pese a tener una de las mejores canciones de la edición. Su intervención también ha sido muy comentada después de que abandonase el plató antes de las votaciones tras sentirse «indispuesta». Por el momento, no hay un comunicado oficial de la artista.

La autora de ‘Bomba de amor’ se retiró sin aviso previo tras no encontrarse del todo bien: «Ahora mismo no la encontramos en esta ‘green room’ porque se encuentra indispuesta, así que la deseamos una pronta recuperación», comentó Inés Hernand. Inmediatamente, el público empezó a preguntar por ella, por lo que Jesús Vázquez aclaró que Luna se había «ausentado del auditorio», pero que «está bien».

María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE, también ha mostrado su apoyo a la cantante en la sala de prensa del recinto: «En nombre de RTVE quiero decir que Luna es una artista de los pies a la cabeza: es todo sensibilidad, corazón, es una persona hipersensible, auténtica, tan de verdad…», ha asegurado antes de pedir un «cariñosísimo aplauso».

Horas antes de la actuación, Luna Ki describía su intervención como «uno de los momentos más importantes de mi carrera» y adelantaba que iba a anunciar «el álbum de mi vida», al coincidir con la fecha de su 27º cumpleaños. A falta de un comunicado de la artista, son bastante reveladores los mensajes que ha retuiteado en su página de X.

«Todos y todas hemos sido Luna Ki alguna vez. No hemos podido, nos hemos sentido abrumados ante algo… Y aún así no nos hemos sentido apoyados», se lee en uno de ellos. «Las personas que hemos sufrido problemas de salud mental la comprendemos, estoy seguro», finaliza. El otro mensaje retuiteado por Luna es más directo: «No pasa nada porque no te hayas sentido cómoda esta noche, vales mucho y eso no lo cambia una mala pasada».

Según informa EL MUNDO, Luna Ki habría podido sufrir un ataque de ansiedad nada más terminar de cantar. El diario habla sobre la necesidad de «asistencia» después de que «artistas y representantes» la viesen «estresada, profundamente alterada y visiblemente desbordada» en los pasillos.

