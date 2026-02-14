Taylor Swift suma 6º top 1 en UK, con CD singles y vinilos

Taylor Swift se las apaña esta semana para sumar su 6º número 1 en Reino Unido con su nuevo single, ‘Opalite’. No ha sido fácil, pues el tema ya llevaba unos meses en el mercado y de hecho había sido número 2 a su salida, solo por detrás de ‘The Fate of Ophelia’. Para derrotar ‘Raindance’ de Dave & Tems y el ya clásico ‘WHERE IS MY HUSBAND?‘ de RAYE, Taylor Swift ha tenido que armarse de varias ediciones de CD singles con remezclas del tema, y vinilos.

Lo llamativo es que cada edición del CD traía solo una única remezcla distinta, como veis en la imagen. No venían todas las remezclas juntas como se ha hecho toda la vida, muestra de que Taylor iba a por todas con este tema, para sumarse otro número 1.

Solo con esta multiedición ha conseguido llegar a 47.509 copias. De ellas 5.900 eran CD singles, 5.200 vinilos de 7″ y 1.000, descargas. De no ser por el soporte físico de la multiedición, habría quedado exactamente en el top 5, como podéis ver a continuación:

01 47,509 Taylor Swift – Opalite [5,899 CDs, 5,219 vinyl, 1,064 downloads, 35,327 streaming]

02 43,027 Dave & Tems – Raindance

03 39,839 RAYE – WHERE IS MY HUSBAND!

04 37,736 Bad Bunny – DtMF

05 37,715 Sam Fender & Olivia Dean – Rein Me In

06 34,106 Olivia Dean – So Easy (To Fall in Love)

Un vistazo a las listas británicas deja la noticia de que Bad Bunny finalmente conquista este territorio. Era el país que más se le había resistido, pero tras los Grammys y sobre todo tras la Super Bowl, ‘DtMF’ sube al top 4, ‘Nuevayol’ al top 15 y ‘Baile inolvidable’ al top 20. El álbum es top 2 tan solo por detrás de Olivia Dean, asistido por la tardía edición en vinilo.

