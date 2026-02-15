hemlocke springs se busca a sí misma en la divertida ‘be the girl!’

El nuevo álbum de la estadounidense hemlocke springs está logrando unas críticas excelentes tras los virales que consiguiera en las redes desde 2022, sobre todo a través de ‘girlfriend‘. El pop ochentero continúa siendo una referencia en un álbum variado, que también está consintiendo comparaciones con gente como Kate Bush o Fleetwood Mac. ‘the apple tree under the sea’ será nuestro Disco de la Semana.

Presentado por singles intrigantes como ‘w-w-w-w-w’ -con cierta influencia de Michael Jackson- o el dividido en partes ‘head, shoulders, knees and ankles’, se guardaba una enorme baza para este viernes, día de salida. El disco se cierra con la excelente ‘be the girl!’, nuestra Canción del Día hoy.

La producción de 5 minutos y medio empieza reflexiva y épica para después entregarse sin complejos a la pista de baile de una Robyn. hemlocke springs explica que no se siente sola «bailando en su habitación» aunque «pequeños pensamientos irrumpen cuando pienso en ti».

En verdad, ‘be the girl!’ termina siendo una búsqueda de una misma en la que la artista se dice que ya no puede ser la persona que un día fue: «hay un espacio que pensé que conocía, pero ahora sé que no puedo ser la chica que un día conocí, aunque creí que sí».

La bonita progresión de la grabación da lugar a un divertido vídeo que consiste en una guerra de almohadas, además de contener su simbología. La manzana del título del largo es protagonista.

