Bleachers vuelven con single nebuloso y romántico

Mientras prepara el lanzamiento de un nuevo single de Lana Del Rey en el que vuelve a estar significativamente implicado, Jack Antonoff disfruta los primeros días desde el estreno de ‘You and Forever’, el primer single del nuevo álbum de Bleachers.

‘Everyone for 10 Minutes’ llegará a plataformas y tiendas el próximo 22 de mayo y contendrá 11 pistas, entre las cuales se encuentra la ya publicada ‘You and Forever’, una de las novedades de la semana última.

Situada a medio camino entre la atmósfera de The National y la épica de Arcade Fire, que explota después de un paciente crescendo, ‘You and Forever’ es una interesante canción de Bleachers que da algo más que un ejercicio de estilo. Como mínimo, una nebulosa producción llena de filtros vintage y una una composición que encuentra su gancho en una armonía vocal cálida -como de los años 40- que se repite a lo largo del tema.

‘You and Forever’ versa sobre la sorpresa del amor, en frases como «a la mierda todo lo que me han contado, porque acabo de ver a los cielos abriéndose ante mí». Para sorpresa de nadie, el videoclip incluye participación de la esposa de Antonoff, la actriz Margaret Qualley.

1 – ‘Sideways’

2 – ‘The Van’

3 – ‘We Should Talk’

4 – ‘You And Forever’

5 – ‘Dirty Wedding Dress’

6 – ‘Take You Out Tonight’

7 – ‘I Can’t Believe You’re Gone’

8 – ‘Dancing’

9 – ‘She’s From Before’

10 – ‘I’m Not Joking’

11 – ‘Upstairs At Els’

