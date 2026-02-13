RFTW: Charli xcx, Danny L. Harle con Dua Lipa, Hemlocke Springs…

Hoy 13 de febrero la cosecha de novedades musicales deja un comeback muy esperado, el de Lykke Li, que presenta nuevo disco, y otro que ya había sido anunciado, pero por fin podemos catar: el dueto de CA7RIEL y Paco Amoroso y Sting, que no suena casi nada a ‘Roxanne’.

La pila de discos nuevos de hoy incluye importantes lanzamientos de Charli xcx, Danny L. Harle (que trae colaboración con Dua Lipa) o Jill Scott, así como otros trabajos que teníamos muchas ganas de escuchar de Hemlocke Springs (en la foto) o Ven’nus.

- Publicidad -

Uno de los descubrimientos de las últimas semanas, Montedapena, saca single, así como Bebe Rexha, Bleachers, MUNA, James Blake o Bad Gyal, que presentan sus próximos trabajos, o BLAYA, que sigue avanzando su EP. Julieta Venegas y Natalia Lafourcade se unen en un dueto.

Al nada desdeñable dúo de Anna Calvi e Iggy Pop se suman otros lanzamientos internacionales destacados como los de Victoria Monét, Fcukers, Justine Skye, Kevin Morby, Brigitte Calls Me Baby, Waterbaby o la colaboración de Damon Albarn con Kae Tempest y Grian Chatten de Fontaines DC, que reúne también a Johnny Marr o Dave Okumu para un álbum benéfico.

- Publicidad -

El pop nacional o hispanoparlante también es generoso en interesantes lanzamientos de Amor Butano, Vicente Calderón, marquitos, El diablo de Shanghai, Chanel (con un tema de amapiano que debería titularse ‘Tyla‘), Lucas Jesús, Jorge Drexler, Cora Yako, Cuco… y una adaptación cumbiera de ‘Dancing Queen’ por Thalía: «You can dance, a bailar». ¡Feliz fin de semana!

