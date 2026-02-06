Bad Gyal pone fecha a ‘Más cara’, su «playlist soñada»

A pesar de que ‘La Joia’ continúa en el top 100 español certificado como disco de platino, Bad Gyal anuncia su segundo disco. Se llamará ‘Más cara’ y estará entre nosotros enseguida. La fecha de salida es el 6 de marzo, por lo que queda un mes. Si recordamos que febrero tiene menos días, esto significa que lo tendremos entre manos en menos de 4 semanas.

Su agencia de comunicación confirma que los sencillos ‘Da Me’, ‘Última Noche’ junto a Ozuna y ‘Fuma‘ estarán en el álbum. El tema que sobrevive hoy por hoy en listas es ‘Da me‘ (el de «pa’ ese tamaño estoy lista»), que es top 69 en España tras 34 semanas y doble platino.

- Publicidad -

El disco lo definen como «una declaración tanto musical como estética» que «consolida la identidad de Bad Gyal como una fuerza cultural de trabajo de la música urbana». Entre los géneros que encontraremos, «el reggaeton, el R&B, el dancehall, el merengue house, el shatta jamaicano y el kompa haitiano».

Se define como «su playlist soñada», pues se inspira «en los sonidos que marcaron su adolescencia y sus primeros encuentros con la música». Cromo X ha ejercido de productor ejecutivo. En cuanto a su gira, se han agotado entradas en ciudades como Barcelona, Madrid y Bilbao.

