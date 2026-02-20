Nebulossa vuelven al «zorrismo» en la noventera ‘Vogue’

Nebulossa han lanzado su segundo disco casi por sorpresa, tras ser anunciado solamente dos días antes de su lanzamiento. ‘VIRTUZORRISMO’, según explica el dúo en sus redes, trata sobre «hacer del zorrismo una virtud». Cumplen su promesa en el primer single del proyecto: ‘Vogue’ es un bombazo inspirado en el house de los 90.

Para Nebulossa, el zorrismo es «no tener miedo al fracaso», al «edadismo» o «al que dirán». Justamente de esto trata ‘Vogue’. Sobre una de sus melodías más pegadizas, Mery Bas asegura que lo único que quiere es «un poco de vogue» en la «frontera de la noche». Mientras tanto, dedica los versos a todas esas personas que «dicen que pierdo aceite, porque me siento diferente». A todos ellos, Mery les pide que «revienten».

En una entrevista con El Español, Mark Dasousa asegura que «tenía mis dudas» sobre dejar la frase del aceite en la canción, optando finalmente por dejarla tal cual porque ‘VIRTUZORRISMO’ está hecho para «zorrear sin pedir permiso». El resto de la canción, con break instrumental incluido, es simplemente un rompepistas que funciona a todos los niveles.

