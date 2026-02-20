Kendrick Lamar saca su lado más divertido en ‘Good Flirts’

Baby Keem ha lanzado hoy su segundo disco, cinco años después de su celebrado debut, ‘The Melodic Blue’. ‘Ca$ino’ fue anunciado hace menos de un mes y hoy ha llegado a todas las plataformas con dos colaboraciones, una no oficial, de su primo Kendrick Lamar. ‘Good Flirts’ es un throwback al R&B/hip hop de principios de los 2000, con todo el foco puesto en una memorable melodía.

Sobre un minimalista beat a golpe de guitarra y piano, Keem canta sobre una relación terminada recientemente. La melodía es pegadiza al instante: «Solías llamarme los viernes por la noche / Ha terminado dos veces». Momo Boyd aparece en el post estribillo con todavía más melodías en las que la cantante lanza la pregunta clave del tema: «¿No te encanta un buen tonteo con un extraño?».

- Publicidad -

Cuando Kendrick Lamar no está en modo combate, es un maestro de las frases citables. Algo que en su momento ya perfeccionó Drake, pero que viniendo de Lamar, que normalmente muestra su faceta más seria, tiene más impacto. Por eso mientras rapea sobre la relación con su pareja cuela menciones a las conversaciones filtradas de Young Thug y Mariah The Scientist desde la cárcel («Cotilleo con mi zorra como si fuese Young Thug»), la película ‘Sinners’ o Pinterest.

La última parte de su verso está dedicada a su lado más divertido y coqueto, con el rapero admitiendo que es compatible tener «calle» con ser «goofy». Esto mismo, Kendrick lo demuestra en las siguientes líneas: «Debes tener un disco de platino en el chichi», sentencia. El tema, que no va mucho más allá, al menos es tan pegadizo como divertido.