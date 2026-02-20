Laaza solo quería «una escopeta» y una «boda católica-cristiana»

Laaza es una de las artistas emergentes más especiales del panorama nacional, tanto por su reivindicación de lo rural como por la enorme sensibilidad de sus letras. En ‘Primer Amor’, se junta todo lo bueno que tiene que ofrecer y un poco más en el que podría ser su mejor tema. Por supuesto, es la Canción del Día.

Hasta ahora, las composiciones de Laaza se han caracterizado por una producción minimalista, pastoral, en consonancia con los relatos rurales que suele plasmar en sus letras. En ‘Primer Amor’, la artista opta por una instrumentación completa: guitarras acústicas envolventes, un sútil órgano y un celestial coro acompañan sus geniales palabras.

‘Primer Amor’ trata justamente de lo que indica su título. Ella así lo ha explicado en redes: «Habla de ilusionarse, vivirlo y desilusionarse ante la experiencia acontecida». Laaza comienza cantando sobre sus «fantasías en forma de mujer», mencionando el deseo de «una escopeta, unos zapatos de tacón, una boda católica-cristiana y una casa de campo» y la promesa que siempre esperaba y nunca llegó: «Nunca ibas a decirme adiós».

En contraposición, lo que esperaba su primer amor era «una virgen suicida sin sujetador» que «hiciera de todo». En el último verso de la canción, la compositora habla sobre los 13 años que pasaron «hasta que volvimos a vernos»: «Tú me recordabas y yo pretendía no hacerlo», canta redondeando la letra en sus momentos finales. Es solo otra muestra más del ingenio de Laaza. Su anterior single, ‘Todos vamos a morir’, era igual de potente: «No hay crema antiarrugas que lo pueda evitar».