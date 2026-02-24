Taylor Swift suma su 14º top 1 en EE UU

Pasada la fiebre de la Super Bowl, que terminó con Bad Bunny liderando el Billboard Hot 100 con el tema ‘Debí tirar más fotos’, es el turno de Taylor Swift. El nuevo single de la cantante, ‘Opalite‘, escala desde el número 8 hasta el número 1.
Eso significa que es, por tanto, el 14º número 1 para la cantante en la lista oficial de singles estadounidense. Es el 2º de ‘The Life of a Showgirl‘. Así, la cantante consigue empatar en números 1 con Rihanna y ya solo tiene por delante a los Beatles y a Mariah Carey. Es curioso recordar que Taylor no logró ningún top 1 en singles hasta su paso al pop con ‘Red’:
Los 14 números 1 de Taylor Swift en EE UU:
We Are Never Ever Getting Back Together
Shake It Off
Blank Space
Bad Blood
Look What You Made Me Do
Cardigan
Willow
All Too Well (Taylor’s Version)
Anti-Hero
Is It Over Now? (Taylor’s Version) [From the Vault]
Cruel Summer
Fortnight, ft Post Malone
The Fate of Ophelia
Opalite
El número 1 se ha producido, al igual que el de Reino Unido, por las ventas físicas de los singles de ‘Opalite’. Se han vendido 168.000 copias de ‘Opalite’ en una semana, lo que ha sido suficiente para paliar la pérdida de streaming (del puesto 11 cae al puesto 17 entre lo más escuchado en plataformas).
Billboard detalla que de esas 168.000 copias que han sido determinantes, 144.000 han sido físicas (6 tipos de CD singles, y 1 vinilo) y 24.000 digitales, sobre todo por los nuevos remixes. Bajo estas líneas podéis consultar qué artistas han logrado un mayor número de números 1 en la historia de Estados Unidos.
Mayor número de números 1 en EE UU:
20, The Beatles
19, Mariah Carey
14, Rihanna
14, Taylor Swift
13, Drake
13, Michael Jackson
12, Madonna
12, The Supremes
11, Whitney Houston
10, Janet Jackson
10, Bruno Mars
10, Stevie Wonder