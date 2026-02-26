WU LYF tocarán en España tras 15 años de parón

WU LYF es la banda de art-rock de Manchester que se dio a conocer en los 2010s por ocultar la identidad de sus integrantes y no conceder entrevistas. Más tarde se reveló que el cuarteto inglés estaba formado por el líder Ellery Roberts, Evans Kati, Tom McClung y Joe Manning. No podían mantener el aura de misterio mucho más tiempo, sobre todo si ofrecían conciertos como el que dieron en Madrid en 2011.

En una época de la industria musical en la que el anonimato de los artistas generaba interés mediático, WU LYF (pronunciado «woo life») logró excelentes críticas de medios especializados como Pitchfork, que asignó a su debut de 2011, ‘Go Tell Fire to the Mountain‘, el sello Best New Music. Aquel fue su único álbum, ya que el grupo desapareció durante quince años.

- Publicidad -

En 2025 volvieron, lanzando el single ‘A New Life is Coming’, y ahora el grupo ha revelado una gira europea de siete ciudades que pasará por España de la mano de Primavera Tours. Serán dos fechas en Barcelona, en el LAUT, los días 14 y 15 de marzo. Las entradas estarán a la venta en Fever a un precio de 18 euros más gastos de distribución a partir del 27 de febrero a las 11 horas. Excelente oportunidad para revivir en directo temas como ‘Summas Bliss’ o ‘Spitting Blood’.

