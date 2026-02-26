Dianka es un corcel con estilo en la pomposa ‘ROCÍN’

Tras presentar el año pasado ‘Raffaella‘, su estupenda colaboración con Paco Pecado, Dianka tiene listo un nuevo disco, ‘Cabriola’, que saldrá a finales de año. La artista, co-autora de ‘Tocotó’ de Amaia, es conocida por revisitar desde una mirada contemporánea el pop español de los 60 y 70. Concha Velasco, Marisol o Rocío Dúrcal influyen su universo de «feria mágica».
Dianka sigue explorando su original estética en ‘Rocín’, el primer adelanto de su nuevo disco, de inspiración hípica. Es la Canción Del Día.
«La artista siempre ha sentido una profunda fascinación por los caballos. Tanto, que llegó a pensar que había sido uno en vidas pasadas», cuenta la nota de prensa. En ‘Rocín’, Dianka se identifica con este tipo de «corcel de mala traza, basto y de poca alzada».
‘Rocín’ es una composición totalmente inusual, que devanea entre el pop español de los setenta, el pop de juguete y la pura pompa de las trompetas de una banda de marcha. Con la producción detallista de Pau Aymi, Dianka presenta una pequeña aventura sonora donde «abraza lo imperfecto».
El videoclip de ‘Rocín’ «profundiza en esta idea a través de la obsesión por ser un corcel perfecto, que acaba derivando en aceptación de lo imperfecto». Las niñas «representan la esencia infantil de Dianka, un reflejo de la libertad, lo banal y la reconciliación consigo misma».