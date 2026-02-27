Love of Lesbian anuncian un parón indefinido y «honesto»

Love of Lesbian van a alejarse de los focos después de 25 años de discos y conciertos sin descanso. Así lo han anunciado en sus redes sociales, asegurando que su viaje «exige una parada en boxes para mirar las estrellas desde el arcén». También han dejado claro que cumplirán con la gira que tienen pendiente hasta septiembre de este año.

«Tras 25 años de actividad ininterrumpida y de furgonetas que se convirtieron en naves espaciales y de escenarios que han sido nuestro hogar más fiel, hemos decidido que es hora de bajar el telón por un tiempo», cuentan en Instagram. Aclaran que no se trata de un «adiós», sino de un «hasta pronto de largo aliento».

Aunque muchos artistas anuncian un descanso para que dure un suspiro, el grupo catalán quiere «que el silencio que vendrá sea tan honesto como el ruido que hemos compartido». Además, la noticia llega en uno de los momentos de mayor popularidad de la banda, tras el lanzamiento de ‘Ejército de Salvación’ y el sold out para sus dos primeras fechas en las Noches del Botánico. La tercera ya está a la venta.

La gira final de Love of Lesbian, descrita por la banda como la «última travesía», se extenderá por España, Sudamérica y Europa para «concretar ese adiós pendiente con quienes tanto nos han dado a lo largo de los años». «Nos retiramos de los focos sin saber muy bien cuándo volverá a sonar el primer acorde, pero con la certeza de que este viaje de un cuarto de siglo ha valido cada segundo de insomnio», concluyen.