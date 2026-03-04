Rosalía, sobre lo que más le gusta de un hombre: «Que sea gay»

Rosalía sigue regalando titulares después de su espectacular actuación en los BRITS, junto a Björk, ni más ni menos. Esta vez ha sido a raíz de una conversación con la escritora argentina Mariana Enriquez para un podcast de Spotify en el que ambas autoras han hablado un poco de todo, desde el principal defecto de la catalana hasta su tipo de hombre favorito.

«¿Cuál es la cualidad que más aprecias en un hombre?», pregunta Enriquez. Rosalía es breve y certera en su respuesta: «Que sea gay», soltó despertando la risa de la entrevistadora. Esta igualó la apuesta: «Bueno, pues coincidimos». Hace unas semanas, en el podcast Special People Club, justamente Rosalía hablaba con Soy Una Pringada de cómo siempre se había rodeado, no solo de gays, sino también de mujeres, describiendo la presencia de personas del colectivo como «divina».

En otros puntos de la conversación con Enriquez, la autora de ‘LUX’ aseguraba que el rasgo que más le caracteriza es el de la valentía: «No sé hasta qué punto mi corteza prefrontal está fucked up o no, pero creo que soy valiente porque le encuentro gusto al riesgo». Sin embargo, también señaló la «falta de autocrítica» y la «autoflagelación extrema» como dos de sus mayores defectos.