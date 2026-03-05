FESTIAL! 2026 presenta cartel por días

FESTIAL! 2026, el festival manchego, anuncia su cartel por días tras haber confirmado previamente la presencia en esta edición de nombres como Lori Meyers y Rigoberta Bandini, cabezas de cartel del evento. JENESAISPOP es medio oficial.

El festival se celebrará los días 22 y 23 de mayo en el Complejo Polideportivo Municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). El día antes, jueves 21 de mayo, tendrá lugar la Fiesta de Bienvenida, con actuaciones de Alejo, Jaguayano, La Sonrisa de Julia y Maikie.

La primera jornada de FESTIAL!, el viernes 22, arrancará en el Complejo Polideportivo Municipal con la actuación destacada de Lori Meyers, además de los conciertos de Niña Polaca, Sexy Zebras y Veintiuno, entre otros.

De manera paralela, ese mismo día al mediodía, el Escenario Plaza Ayuntamiento acogerá la programación de FESTIAL! CLUB, con las sesiones de Alex Curreya, Stanz Dj y Superframe.

De vuelta al Complejo Polideportivo, el sábado 23 será la noche de Rigoberta Bandini y de figuras como Marlena, Sanguijuelas del Guadiana o Las Petunias.

Por su parte, la programación del Escenario Plaza Ayuntamiento de ese día acogerá FUTURE FESTIAL!, una apuesta por el talento emergente que contará con Niños Bravos, Oslo Ovnies, Popi&Sito, The Cbb y un artista sorpresa que se anunciará en el momento.